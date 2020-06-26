2020/06/26 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض شعبي واسع لقانون الإقتراض خشية المخاطر المستقبلية صالح يصادق على المشروع ومواطنون يرونه عجزاً عن إيجاد الحلول وتدميراً للإقتصاد بغداد – الزمان واجه قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في البلاد الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي رفضا شعبيا واسعا ، كما ابدى رجال قانون واقتصاد تحفظهم على بنود […]

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