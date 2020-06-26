وزير التربية يؤكد اجراء امتحانات السادس الاعدادي الفي موعدها

2020/06/26 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكد وزير التربية علي حميد مخلف التزام الوزارة بتعهداتها التي قطعتها سابقا لاكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي وفق الشروط الصحية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الازمة .وقال الوزير في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان الجهات العليا في الوزارة حددت يوم امتحاني لكل فرع، إذ سيكون امتحان يوم للادبي ويوم للتطبيقي، ويوم للاحيائي لتخفيف […]

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