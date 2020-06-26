سيتين: ريال مدريد سيتعثر.. وإدارة برشلونة لم تخبرني برحيل آرثر

2020/06/26 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد المدرب الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عدم علمه بأي معلومات رسمية حول رحيل لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت خلال اليومين الماضيين اقتراب آرثر من الانضمام إلى يوفنتوس، في مقابل انتقال لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إلى قلعة كامب نو.وقال سيتين خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيغو غدًا السبت ضمن منافسات الليغا: ”ما زلت أعتمد على آرثر، وسوف يتدرب معنا اليوم وسيكون ضمن القائمة التي ستسافر غدًا، وآمل ألا يتأثر بكل هذا الضجيج من حوله، وإذا لعب عليه أن يبذل قصارى جهده“.وتابع: ”بالتأكيد الأمر ليس طبيعيًا، أعتقد أن أي لاعب في نفس موقفه يتوجب عليه أن يفهم أن الموسم لم ينتهِ بعد، ولا تزال أمامنا مباريات مهمة للغاية، أتوقع من اللاعبين التعامل باحترافية ومسؤولية حتى اليوم الأخير“.وواصل: ”النادي لم يبلغني أن آرثر سيرحل، وحتى لو حدث ذلك، سيظل معنا بشكل طبيعي حتى المباراة الأخيرة من الموسم، وسأحاول إقناعه بأن يترك ذكرى طيبة“.كما تحدث سيتين عن الصراع المشتعل بين برشلونة وريال مدريد على لقب الليغا قائلًا: ”ما زلت أعتقد أننا قادرون على الفوز، ومن الصعب على الفريقين الفوز في كل المباريات المتبقية، وهم في لحظة جيدة في أشياء كثيرة، وكذلك نحن أيضًا، أتمنى أن يتعثروا ونلحق بهم“.وأضاف: ”الأمر معقد للغاية هذا الموسم، وأعتقد أنه علينا الفوز بكل المباريات، ويمكن أن نخسر مباراة أو نصل للجولة الأخيرة وهناك شيء غير متوقع، سننتظر ونرى ما سوف يحدث“.هذا ويتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الليغا برصيد 68 نقطة قبل 7 جولات على نهاية الموسم، ولكن يمتلك الميرنغي أفضلية التفوق في المواجهات المباشرة ضد برشلونة، وهو ما يمنحه اللقب في حال تساوى الفريقان في النقاط بنهاية الموسم.

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