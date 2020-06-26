بومبيو: سنفرض قيوداً على تأشيرات سفر مسؤولين صينيين

2020/06/26 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت واشنطن اليوم الجمعة، فرضها قيود على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلقة بالحكم الذاتي لهونغ كونغ.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستضع قيودا على تأشيراتِ عددٍ غير محدد من المسؤولين الحاليين والسابقين المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني و"المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها".

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