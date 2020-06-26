على خلفية انقلاب 2016 في تركيا.. السجن المؤبد بحق 121 شخصاً

2020/06/26 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت محكمة تركية الجمعة أحكاما بالسجن مدى الحياة على 121 شخصا لمشاركتهم في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في صيف العام 2016، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنّ المحكمة في أنقرة حكمت على 86 مشتبها بالسجن “المشدد” مدى الحياة لإدانتهم بتهم “محاولة انتهاك الدستور”، فيما عاقبت 35 شخصا […]

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