الموصل تعاني تداعيات انقطاع الإنترنت.. الخدمة تعاني من الإرهاق وتضرر المواطنين والطلبة (فيديو)

2020/06/26 | 21:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رصدت “يس عراق” تداعيات انقطاع خدمة الإنترنت عن محافظة نينوى، والأضرار التي لحقت بأصحاب المحال والشركات التي تعمل على خدمة الإنترنت فضلا عن تضرر الطلبة وتوقف دراستهم التي تعتمد على خدمة الإنترنت للحصول على المحاضرات الدراسية.الاتصالات تشن حملة وشنت وزارة الاتصالات والقوات الأمنية المرتبطة عمليات الصدمة، منتصف الشهر الجاري، صولتها […]

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