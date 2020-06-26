الديمقراطي الكردستاني: أربيل سلمت بغداد بيانات موظفي الإقليم وملف النفط

2020/06/26 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم سلمت المركز جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والملف النفطي.

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