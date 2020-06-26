ماكرون وبوتين يبحثان ملفات عدة في اجتماع فيديوي

2020/06/26 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عدداً من الملفات في اجتماع فيديوي.

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