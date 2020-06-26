استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار لـ”العهد نيوز”: اعتقال مجموعة إرهابية تخطط لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة

2020/06/26 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس اليوم ،الجمعة، عن اعتقال مجموعة ارهابية تخطط لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة “.وقال الفارس في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار نفذت عملية امنية بناءا على معلومات استخباراتية استهدفت مناطق مختلفة […]

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