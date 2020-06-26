الليرة اللبنانية تفقد نحو 80% من قيمتها منذ تشرين الاول الماضي

2020/06/26 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت الليرة اللبنانية مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، اليوم الجمعة، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الاول الماضي، فيما كشفت مصادر ان انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات.وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن "مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار اليوم الجمعة"، فيما كشفت مصادر اخرى ان أسعار صرف بين 7300 و7600، واشار بحصلي ان مستوردي المواد الغذائية تمكنوا من تدبير 20 بالمئة فقط من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوقالموازية لتدبير الباقي، لافتا الى ان "واردات الأغذية تتقلص ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له".يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود، وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه اليوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين، مضيفا ان الكميات في السوق السوداء ضئيلةوتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 من حزيران بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها، وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في آذار وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج، فيما تشكل أزمة العملة أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990

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