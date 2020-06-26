طبابة الحشد تعلن نقل 68 جثة مصابة بكورونا إلى النجف

2020/06/26 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الجمعة (26/ 6 / 2020) 68 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

اولا : محافظة بغداد

المستشفيات: 9 مستشفيات

توزعت كالاتي: مستشفى الشهيد الصدر، مستشفى الكرامة، مستشفى الشيخ زايد، مستشفى ضاري الفياض، مستشفى النعمان، مستشفى اليرموك، مستشفى بغداد – م الطب، مستشفى الفرات، مستشفى ابن سينا.

عدد المتوفين: 26

ثانيا : المحافظات:

ديالى/1

واسط/6

البصرة/8

الديوانية/8

ذي قار/9

ميسان/9

المثنى/1

المجموع الكلي: 68

هيئة الحشد الشعبي

معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين

مديرية الطبابة

26/ 6 / 2020

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