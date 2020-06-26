احد ابطال الجيش الأبيض.. كورونا يصيب ’’ابو الغيرة’’ الذي ينقل الاوكسجين على اكتافه للمرضى

2020/06/26 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ المثنى

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بإصابة 18 من كوادر الصحة في محافظة المثنى بكورونا، بينهم ممرض انتشرت صورته على نطاق واسع وهو يحمل قنينة أوكسجين إلى المرضى المصابين بالفيروس الراقدين بغرف العناية الصحية.

وصاحب الصورة المشهورة، الممرض وسام الغزي، الذي أثبتت نتائج تحليل الكوادر الصحية العاملة في المثنى، إصابته مع 17 آخرين بينهم ممرضين وعاملين في ردهات العزل والمختبرات.

وكان النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تناقوا صورة الغزي وهو يحمل قنينة اوكسجين بصعوبة بالغة، متجها بها إلى المرضى الراقدين في ردهات العزل بالطوابق العليا في مستشفى السماوة، مركز محافظة المثنى.

وتفاعل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الغزي، فيما أشادوا بجهود "الجيش الابيض" وما يظهروه من حرص على توفير احتياجات المرضى الراقدين في الحجر، رغم الصعوبات والنقص الذي تعاني منه المؤسسة الصحية، خاصة في توفير الأوكسجين السائل ببعض المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 26 حزيران، 2020، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعموم مناطق البلاد.

وبحسب الموقف الوبائي لليوم الجمعة، وصل مجموع الإصابات إلى 41193، ومجموع حالات الشفاء 18859، وعدد الراقدين الكلي في المستشفيات 20775، بينهم 247 في العناية المركزة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1559 حالة.

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