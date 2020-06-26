وزير الخارجية يدعو نظيره البريطاني الى

2020/06/26 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من نظيره البريطانيّ دومينيك راب.ودعا حسين نظيره البريطاني خلال الاتصال بحسب بيان مقتضب للخارجية العراقية إلى "أهمّية إيجاد فرص تعاون جديدة تُساهِم في تحقيق تطلّعات البلدين".

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