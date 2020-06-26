الفكرُ العربي إرهاصاتٍ وأعلاماً.. - حكمت الحاج

2020/06/26 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج لقد تلقينا عن المنهجية "التاريخانية" مفهوما خطيا للزمن التاريخي الذي يمتدّ من أصل إلى غاية.



فالأصل، أي البداية، عن الغربيين هو ميلاد المسيح والحضارة اليونانية.



والأصل عند المسلمين هو الهجرة النبوية.



والغاية هي يوم البعث في نظر المؤمنين، أو تقدم الأمة في نظر العلمانيين.



وبين الأصل والغاية تمتدّ مسيرة البشر نحو النجاة والكمال اعتمادا على التعاليم السامية التي أجمعت عليها الأمة.



وبهذا فقد تعلمنا ......





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