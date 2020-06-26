قالت شهرزاد (2) - مريم الحسن

2020/06/26 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الحسن قالت لهُ قد داهمَ حديثَنا وجهُ النهارفأجابها وجهُ حديثكِ بالغُ الإبهارْأتمّي السرد واكشفي الأسرارْأَبحْتُ كلامكِ فالجمي الأعذارْفقالت :بلغني أيها الملكُ السعيدُ خبرٌ عجيبٌعن حَكيمَين اجتمعا ذات لقاءٍ في كلامِ حوارْالتقيا معاً في رحلةِ ارتقاءٍ غريبةٍأحداثها كلها جرت في عوالمٍ غابت عن الأنظارْوقيل أنّ الخبر قد جرى توكيده ......





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