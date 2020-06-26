مقدمة في دواعش الفن المصري (4) - سامح عسكر

2020/06/26 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في قصة نشأة جماعة الإخوان توجد أحداث في غاية الأهمية غفلها المؤرخون، وهو أن جذور الجماعة المصرية التي أنشأها حسن البنا لم تكن مصرية بل عربية في صحراء نجد حصرت وظيفتها بالجهاد والغزو ومنها اشتق البنا إسم جماعته (الإخوان) وهي جماعة "إخوان من أطاع الله" حليفة الملك "عبدالعزيز آل سعود" في حرب القبائل وتوحيد شبه الجزيرة العربية لتكوين الدولة الثالثة..فحتى من يذكر هذا الجذر لم يهتم بالجوهر الذي ......





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