ديالى تحدد  ثلاثة اسباب رئيسية وراء قفزة” احصائيات كورونا” اليومي

2020/06/26 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى.حددت دائرة صحة ديالى، الجمعة، ثلاثة اسباب رئيسية وراء قفزة احصائيات فيروس كورونا اليومية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الايام الاخيرة شهدت ديالى ارتفاع واضح في معدلات الاصابة بفيروس كورونا بشكل لايختلف عليه اثنان ووصلت قبل يومين الى95 اصابة وهي الاعلى منذ تسجيل اول اصابة بالفيروس في […]

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