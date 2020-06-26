نائب يعلن جمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي في البرلمان

2020/06/26 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز استغرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، ثامر ذبيان، اليوم الجمعة، من ترك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أزمة جائحة كورونا والازمة الاقتصادية وذهب لمداهمة مقرا للحشد الشعبي.وقال ذيبان في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز”، إن “الكاظمي ترك أزمة جائحة كورونا والازمة الاقتصادية وذهب لمداهمة الحشد”، مبينا ان “على الكاظمي مكافحة كورونا ومعالجة […]

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