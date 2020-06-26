بولتون: رد ترامب على كتابي كان طفوليا

2020/06/26 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كتاب “الغرفة التي شهدت الأحداث”، الذي الفه بأنه “كان طفوليا ويحط من قدر الرئاسة الأمريكية”.وكان بولتون القريب من الرئيس الأمريكي قد أورد في كتابه سلسلة من الأحداث، التي كانت تجري في كواليس إدارة ترامب.وبين بولتون في مقابلة […]

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