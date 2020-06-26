طبابة الحشد تعلن الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا

2020/06/26 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الجمعة 68 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.اولا : محافظة بغدادالمستشفيات: 9 مستشفياتتوزعت كالاتي: مستشفى الشهيد الصدر، مستشفى الكرامة، مستشفى الشيخ زايد، مستشفى ضاري الفياض، مستشفى النعمان، مستشفى اليرموك، مستشفى بغداد – م الطب، مستشفى الفرات، مستشفى ابن سينا.عدد المتوفين: 26ثانيا : المحافظات:ديالى/1واسط/6البصرة/8الديوانية/8ذي قار/9ميسان/9المثنى/1المجموع الكلي: 68

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