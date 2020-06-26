 تقنية جديدة في هواتف “آيفون” تجبر “تيك توك” على اتخاذ إجراء صارم

2020/06/26 | 22:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى أن تقنية جديدة موجودة على نظام تشغيل “آي أو إس 14” الجديد على هواتف “آيفون”، أجبرت تطبيق “تيك توك” الشهير على اتخاذ إجراء صارم.أوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تقنية الكشف عمن ينسخ معلوماتك وبياناتك الخاصة، أجبرت تطبيق “تيك توك” على اتخاذ قرار جريء بشأن تقنية مكافحة البريد […]

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