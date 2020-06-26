2020/06/26 | 22:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الرئاسة العراقية إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة العراقية تشجب الانتهاكات التركية لأجواء البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة العراقية تشجب الانتهاكات التركية لأجواء البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).