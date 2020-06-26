الشيخ الخزعلي: بقاء القوات الامريكية يعد احتلالاً خاصة بعد تصويت البرلمان على اخراجها من العراق

2020/06/26 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الخزعلي: بقاء القوات الامريكية يعد احتلالاً خاصة بعد تصويت البرلمان على اخراجها من البلاد

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