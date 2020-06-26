2020/06/26 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجيّة: العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار وبقيّة دول المنطقة/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 22:25.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة: العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار وبقيّة دول المنطقة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة: العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار وبقيّة دول المنطقة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة: العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار وبقيّة دول المنطقة/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).