2020/06/26 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).