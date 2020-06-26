نواب عراقيون يدافعون عن أنفسهم أمام

2020/06/26 | 22:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دافع عدد من نواب محافظة ديالى، يوم الجمعة، عن أنفسهم أمام اتهامات طالتهم بعدم المسؤولية جراء مزاعم أفادت بغيابهم عن جلسة البرلمان التي اقرت تثبيت المحاضرين المجانيين في التربية وعقود بشائر الخير في ديالى.

واعتبر النائب عن ديالى عبد الخالق مدحت العزاوي بأنها "حملة تشهير" تقودها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ولا أساس لها من الصحة.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، "منذ بداية قضية المحاضرين استقبلتهم في منزلي هم وحملة الشهادات العليا وقدمت العديد من الطلبات لرئاسة مجلس النواب".

وبين، "أني صوت ودعمت القضية منذ البداية، والأخوة المنسقين للمحاضرين وحملة الشهادات العليا يعلمون بذلك جيداً"، مؤكدا دعمه لشريحة المحاضرين لحين الحصول على حقوقهم المسلوبة.

وتابع العزاوي، "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حيال ملف المحاضرين والاتهامات الموجهة له عملية تشهير وتسقيط تقوم بها بعض الصفحات المغرضة في ظل هذه الأزمة والظروف التي يمر بها البلد".

بدوره قال النائب عن ديالى رياض التميمي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "اؤكد بأنني قد صوت ودعمت وايدت قضية التثبيت وليس الامر وليد اللحظة وانما منذ فترة طويلة".

وتابع، "أنني اذكر باللقاء الذي جرى مع رئيس الوزراء وبحضور جمع من مسؤولي محافظة ديالى نوابا وشخصيات لها تأثيرها، وقد قدمت طلبا موقعا من النواب حيال تثبيت المحاضرين والعقود وعقود بشائر الخير، والكثير من الموظفين غير المثبتين الى رئيس الوزراء وبشكل رسمي".

واضاف "في الوقت الذي افند فيه ما يتم الترويج له في الصفحات الصفراء عن عدم تصويتنا في البرلمان على تثبيت تلك الفئات فأنني اجدد التأكيد على دعم الفئات المذكورة حتى الحصول على حقهم في وظيفة تليق بهم بعد جهد بذلوه في خدمة بلدهم، كما كنت سابقا ولن تثنيني تلك الاصوات".

وتابع التميمي بالقول "للاسف الشديد يتم الترويج والتشهير العلني بحق عدد من نواب محافظة ديالى وانا من ضمنهم على قضية عدم التصويت تحت قبة البرلمان على تثبيت العقود والمحاضرين اضافة الى عقود بشائر الخير".

واكد "سأستخدم حقي القانوني في مقاضاة من يستمر بالتشهير والترويج لاخبار ومعلومات كاذبة هدفها تشتيت جهود التكاتف التي يعمل عليها النواب والشارع العراقي في محاولة تحيد ازمات البلاد قدر المستطاع والمضي نحو بر الامان".

وصوت مجلس النواب، الاربعاء الماضي ، على تضمين مقترح لجنة التربية النيابية الخاص بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين ورواتب التعيينات الجديدة الى جانب تثبيت ما تبقى من عقود موظفي بشائر الخير في ديالى.

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