ميسان تسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة والشفاء بفايروس كورونا 

2020/06/26 | 22:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن تسجيلها ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات مسجلة تزايدا بعدد حالات الشفاء أيضاً وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم تصاعدا بعدد الإصابات عن الايام السابقة مسجلة اليوم (215) إصابةجديدة وإعلانها شفاء 100معربة عن أسفها لوفاة 4 وتوزعت الإصابات على مناطق مركز المحافظة (حي القاهرة، حي الشهداء، ،حي الثورة ، […]

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