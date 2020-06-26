اعتقال متهمين بالاعتداء على كوادر طبية في الناصرية

2020/06/26 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن اعتقال متهمين اثنين بالاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية .وذكرت شرطة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مركز شرطة مستشفى الحسين التعليمي القى القبض على متهمين بالاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى […]

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