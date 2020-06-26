2020/06/26 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالطبيبة المقيمة الدورية زهراء ريحان التي تم الاعتداء عليها خلال تأدية واجبها في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يوجّه بمتابعة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الطبيبة المقيمة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يوجّه بمتابعة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الطبيبة المقيمة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).