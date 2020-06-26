اختتام اليوم الأول من المؤتمر الالكتروني لمنتدى السلام في نينوى بحضور أكثر من 200 مشارك من كل محافظات العراق

2020/06/26 | 22:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى انطلقت أعمال منتدى السلام في نينوى صباح يوم الخميس الموافق 25 حزيران 2020 بمشاركة أكثر من 200 مشارك من كافة محافظات العراق بواقع عشرة جلسات وندوات من ضمنها جلسة الإفتتاح حيث تضمّنت أعمال اليوم الأول لمنتدى السلام في نينوى عبر برنامج زووم ما يلي : جلسة الإفتتاح ، تضمنت كلمة اللجنة …

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