2020/06/26 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: شروط الحكومة بحق معتقلي رفحاء لا تطبق على مجرمي النظام السابق والكيانات المنحلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: شروط الحكومة بحق معتقلي رفحاء لا تطبق على مجرمي النظام السابق والكيانات المنحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).