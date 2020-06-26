2020/06/26 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة عمليات البصرة تنفي قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات دهم واعتقال لمقرات تابعة إلى جهات حزبية في قضاء ابو الخصيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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