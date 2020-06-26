بغداد.. أول تظاهرة مؤيدة لحكومة الكاظمي بعد واقعة

2020/06/26 | 23:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، يوم الجمعة، للتعبير عن تأييدهم لتحرك الحكومة ضد كتائب "حزب الله" العراقي المقربة من إيران والمتهمة بشن هجمات صاروخية متكررة.

وداهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، مقراً تابعاً لكتائب حزب الله واعتقلت 14 عنصراً، كما عثرت على منصتين لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

وتعد العملية الأولى من نوعها التي تمت حسب اوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعد هجمات صاروخية متكررة طالت مواقع عراقية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.

ورفع المتظاهرون لافتات دون عليها عبارات تأييد للقوات الأمنية ضد "الميليشيات والاحزاب الفاسدة".

كما اطلق المتظاهرون بحسب مقاطع فيديو شعارات مؤيدة لجهاز مكافحة الارهاب الذي نفذ عملية مداهمة مقر "حزب الله".

ويتهم مسؤولون امريكيون كتائب حزب الله المدعومة من طهران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

ويأتي ذلك عقب هجمات صاروخية بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية أمريكية أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

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