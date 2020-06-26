مكافحة الارهاب يزود مستشفى الحسين بقناني اوكسجين ومستلزمات طبية

2020/06/26 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..زود جهاز مكافحة الارهاب مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، بقناني اوكسجين واسرة ، ومستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا .وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” جهاز مكافحة الارهاب زود مستشفى الحسين التعليمي ب 45 قنينة اوكسجين ، و 30 سريرا ، و10 رؤوس اوكسجين “.[…]

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