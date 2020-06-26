افتتاح مستشفى كرفاني سعة 50 سريرا في الناصرية

2020/06/26 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار ، مساء امس الخميس ، مستشفى كرفاني سعة 50 سريرا في مدينة الناصرية خاصا بمعالجة مصابي فيروس كورونا ، بحضور محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، وعضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري .وقال مدير عام دائرة الصحة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة […]

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