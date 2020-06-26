الشيخ الخزعلي: قطع رواتب رفحاء غير قانوني ونستغرب عدم تطبيق قرار مشابه على حلبجة

2020/06/26 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، أن قطع رواتب محتجزي رفحاء مخالف للقانون، مشيرا إلى انه لماذا لا يطبق القانون مشابه على محافظة حلبجة؟.وقال الشيخ الخزعلي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ (22) لاستشهاد اية الله السيد محمد الصدر، إن “ما صدر من مجلس الوزراء بحق محتجزي رفحاء يعد مخالفا […]

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