الكاظمي يجري تغييراً جديداً على مستوى قادة الأمن

2020/06/26 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الجمعة عن إجراء رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تغييراً جديداً على مستوى قادة الأمن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي كلف العميد أركان وتوت بمنصب مدير استخبارات مديرية حماية المنشآت والشخصيات.

ولم يتوفر لدى المصدر مزيد من التفاصيل على الفور.

ومنذ تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، أجرى الكاظمي سلسلة تغييرات على مستوى قادة الأمن وعلى رأسها إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وترقيته رئيساً.

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