استبدال رئيس الوقف الشيعي ومدراء الطيران المدني وهيأة التقاعد والاعلام والاتصالات ومصرف الرشيد

2020/06/26 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الجمعة، باستبدال رئيس الوقف الشيعي ومدراء الطيران المدني وهيأة التقاعد والاعلام وا...





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