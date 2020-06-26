شفاء 101 مصاب من فيروس كورونا  في كربلاء

2020/06/26 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن شفاء ( 101 ) مصاب من فيروس كورونا في المحافظة بعد تلقيهم العلاج .وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت شفاء ( 101 ) مصاب بفيروس كورونا ، والاستعدادات جارية لمغادرتهم بعد […]

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