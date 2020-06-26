-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (29) - احمد جمعة

2020/06/26 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة كل شيء كان مُنَسّقاً عند مدخل الصالة، كان هناك رَفٌّ مرتبٌّ للأحذية وهي عديدة ومتنوعة توزعت على رفين غالبيتها ذات كعبٍ عالٍ، وهناك سجادة حديثة طويلة على الممر المؤدي لغرفة النوم التي على جانبها يطل المطبخ وله نافذة عازلة بينه وبين الصالة، توقفت في الصالة ووضعت مفاتيحها على المنضدة في الجانب الأيمن وأضاءت الصالة من خلال مصباح طويل على جانب بقرب شاشة التلفاز الكبير ذي الستين بوصة كما بدا، جلس على ال ......





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