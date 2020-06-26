يوميات نصراوي: المعلم جمال قعوار والطالب نبيل عودة - نبيل عودة

2020/06/26 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة (بذكرى وفاة الشاعر جمال قعوار في 24 يونيو عام 2013/ ولد عام 1930)حين كنت في الصف التاسع التقيت لأول مرة بمعلم اللغة العربية جمال قعوار.



كان اسمه معروفا لي ولكني لم التق به شخصيا رغم اننا من نفس المدينة ومن نفس الحي!أثناء دراستي الابتدائية تميزت بقدرات لصياغة لغوية عربية سليمة، كان استاذ اللغة العربية في الصفوف الابتدائية، المرحوم زهير فاهوم يعتبرني الأفضل بين طلابه في كتابة الانشاء واعطاني ......





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