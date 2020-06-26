2020/06/26 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي انتشر مؤخرا خبر عن حملة خليجية ضد المغاربة باعتبارهم ليسوا من العرب وإنما ناطقين فقط باللغة العربية ، وسرعان ما انطلقت حملة مضادة تشهيرا بهؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي .



ووجدت تلك الحملة تغطية إعلامية في صحف واذاعات وقنوات تلفزيونية ، وتم النبش في التاريخ والثقافة لتقسيم المغاربة الى قوميات متناحرة.



ويظهر خلال الحملة شاب سعودي على ما يبدو وهو يقول إن من يتكلم العربية ليس عربيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير المغرب العربي . - فريد العليبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير المغرب العربي . - فريد العليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).