الشيخ الخزعلي : رئيس الحكومة لا يستطيع الوقوف بوجه الحشد الشعبي المطالب بالسيادة

2020/06/26 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، ان رئيس الحكومة لا يستطيع الوقوف بوجه ابناء الحشد الشعبي المطالبين بالسيادة.و قال الشيخ الخزعلي خلال كلمة له ” لا رئيس الوزراء ولا غيرة يستطيع الوقوف بوجه ابناء الحشد الشعبي المطالبين بالسيادة، “مؤكدا ان ” حكومة الكاظمي مؤقتة عملها اجراء انتخابات مبكرة وعبور […]

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