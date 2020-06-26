الخزعلي : بيان العمليات المشتركة الخاص بإعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الأمريكان

2020/06/26 | 23:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد

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