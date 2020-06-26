بعد تسجيلها 72 إصابة بيوم واحد.. محافظة صلاح الدين تفرض حظرًا شاملًا للتجوال

2020/06/26 | 23:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _صلاح الدينفرضت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، حظرًا شاملًا للتجوال في عموم المحافظة بعد تزايد الاصابات فيها.يشار الى ان محافظة صلاح الدين قد سجلت 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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