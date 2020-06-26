أضرار مادية كبيرة جراء هجوم تركي في محيط قرية بدهوك

2020/06/26 | 23:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي يوم الجمعة بوقوع أضرارة مادية كبيرة جراء هجوم عسكري تركي على محيط قرية حدودية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقال مدير ناحية دركار بمحافظة دهوك زيرفان موسى لوكالة شفق نيوز، إن القوات التركية أطلقت النار من أسلحة رشاشة متوسطة عبر الحدود على محيط قرية هوريز الواقعة على نهر هيزل شمال غربي الناحية.

وأضاف موسى أن إطلاق النار تسبب بأضرارا كبيرة جراء نشوب حرائق بمئات الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات وبساتين المزارعين من اهالي القرية.

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان خلال الأسبوعين الأخيرين ما أوقع خسائر بشرية ومادية.



وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

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