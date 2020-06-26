2020/06/26 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مايك بينس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن 16 ولاية في البلاد تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينس: 16 ولاية أميركية تشهد زيادة في إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينس: 16 ولاية أميركية تشهد زيادة في إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).