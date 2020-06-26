2020/06/26 | 23:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. اختناق 18 شخصا نتيجة حرق مكب النفايات شرقي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اختناق 18 شخصا نتيجة حرق مكب النفايات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اختناق 18 شخصا نتيجة حرق مكب النفايات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).