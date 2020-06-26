مسلحون مجهولون يغتالون منتسبا شمال شرق بعقوبة

2020/06/26 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالىافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغتيال منتسب بالقوات الامنية شمال شرق مدينة بعقوبة.وقال المصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال منتسب امني قرب طريق ابو خنازير (٢٤كم شمال شرق بعقوبة ).واضاف أن "الاجهزة الامنية بدأت بالانتشار وفتح تحقيق في ملابساته".

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت (26 حزيران 2020) أن جهاز مكافحة الارهاب داهم عددا من أوكار مسلحي تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طيران التحالف الدولي، نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة

بغداد اليوم –بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يسعى للسيطرة على المنافذ الحدودية وبسط القانون فيها من خلال جهاز مكافحة الارهاب.

وقال ا

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، عن اتفاق امني شامل لإعادة آلاف الاسر النازحة في مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "اتفاقا امنيا عالي مستوى ج

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