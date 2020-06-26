الكاظمي يوجه بوصلته نحو الهيئات المستقلة عبر

2020/06/26 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، الجمعة، عن عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة رؤساء هيئات مستقلة واختيار آخرين أكفاء بدلاً عنهم.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي "أبلغ القوى السياسية بأنه سيقوم بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة أبرزها المنافذ الحدودية، وهيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، وسلطة الطيران المدني، واختيار شخصيات مستقلة وكفوءة بدلاً عنهم".

وأضاف أن الكاظمي "سيقوم أيضاً باختيار شخصية لرئاسة ديوان الوقف الشيعي بعد تقديم علاء الموسوي طلباً لاحالته إلى التقاعد".

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